В Дагестане мужчина избил туристку и ее мать из-за внешнего вида

СК РФ возбудил дело после избиения туристки в Дагестане местным жителем

В Дагестане неизвестный мужчина избил туристку с грудным ребенком, а также ее мать из-за внешнего вида. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что мужчина сделал замечание компании отдыхающих, в числе которых была и откровенно одетая россиянка с младенцем. Женщина вступила в конфликт с незнакомцем, тот не выдержал и стал ее избивать. В результате женщина получила сотрясение мозга.

Более того, местный житель нанес удар кулаком в лицо матери пострадавшей — та упала и ударилась головой. Следственный комитет России (СК РФ) по региону возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Подозреваемый задержан.

Ранее оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей. На кадрах туристка позирует на балконе отеля на фоне Хучинского водопада.

