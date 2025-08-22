Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:12, 22 августа 2025Путешествия

Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

TourDom: Оголившаяся для фото туристка вызвала гнев жителей Дагестана
Елизавета Гринберг (редактор)

Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей. Его публикует издание TourDom в Telegram-канале.

На кадрах туристка позирует на балконе отеля на фоне Хучинского водопада. По словам очевидцев, фотографом выступил местный гид.

Издание сообщает, что местных жителей оскорбило поведение отдыхающей. Они сочли это неуважением к традициям республики. Комментаторы в социальных сетях просят привлекать туристов к ответственности за подобные выходки.

Ранее российская блогерша и визажистка устроила съемку топлес на фоне гор Кавказа и вызвала гнев пользователей сети из Дагестана. Девушку сопровождал профессиональный фотограф, и у горы Тихтенген она решила сняться в одних трусах и прозрачной белой юбке поверх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это буквально самое страшное». Российские военные трехтонной бомбой уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Предсказано завершение курортного сезона на Черном море

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости