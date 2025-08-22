Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

TourDom: Оголившаяся для фото туристка вызвала гнев жителей Дагестана

Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей. Его публикует издание TourDom в Telegram-канале.

На кадрах туристка позирует на балконе отеля на фоне Хучинского водопада. По словам очевидцев, фотографом выступил местный гид.

Издание сообщает, что местных жителей оскорбило поведение отдыхающей. Они сочли это неуважением к традициям республики. Комментаторы в социальных сетях просят привлекать туристов к ответственности за подобные выходки.

Ранее российская блогерша и визажистка устроила съемку топлес на фоне гор Кавказа и вызвала гнев пользователей сети из Дагестана. Девушку сопровождал профессиональный фотограф, и у горы Тихтенген она решила сняться в одних трусах и прозрачной белой юбке поверх.