Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 25 августа 2025Силовые структуры

В деле о продуманной расправе в училище ВДВ появились новые подробности

Курсант РВВДУ сознался в убийстве замкомвзвода Селина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

20-летний курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова Илья Казанцев заявил о своей единоличной расправе над 24-летним заместителем командира взвода сержантом Иваном Селиным. Об этом пишет «Коммерсант».

Военная прокуратура Московского военного округа взяла под усиленный контроль расследование этого дела. Адвокат семьи погибшего потребовал провести дополнительную проверку роли начальника парашютного склада и других курсантов, которые могли быть причастны к инциденту. Следователи удовлетворили это ходатайство. Полное завершение расследования планируется к началу октября.

Замкомвзвода Селин не выжил во время учебно-тренировочных прыжков. При осмотре снаряжения выяснилось, что стропы основного и запасного парашютов были кем-то связаны, что привело к трагическому исходу. Казанцев заявил, что сделал это из-за постоянных конфликтов с Селиным и его жестокого отношения к курсантам. Он подчеркнул, что действовал один, однако родственники Селина в это не верят.

Сержант Селин был участником специальной военной операции. Он награжден медалью «За боевые отличия». Представление о присвоении ему второй награды — «За заслуги перед Отечеством» II степени — направлено в командование ВДВ.

Ранее выпускников летного училища в Армавире пытались отравить тортом и алкоголем. Обвиняемого по этому делу приговорили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Вице-канцлер Германии прибыл на Украину

    Медведев объяснил перепалку с судьей в проигранном матче на US Open

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости