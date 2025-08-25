В деле о продуманной расправе в училище ВДВ появились новые подробности

Курсант РВВДУ сознался в убийстве замкомвзвода Селина

20-летний курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) им. генерала В. Ф. Маргелова Илья Казанцев заявил о своей единоличной расправе над 24-летним заместителем командира взвода сержантом Иваном Селиным. Об этом пишет «Коммерсант».

Военная прокуратура Московского военного округа взяла под усиленный контроль расследование этого дела. Адвокат семьи погибшего потребовал провести дополнительную проверку роли начальника парашютного склада и других курсантов, которые могли быть причастны к инциденту. Следователи удовлетворили это ходатайство. Полное завершение расследования планируется к началу октября.

Замкомвзвода Селин не выжил во время учебно-тренировочных прыжков. При осмотре снаряжения выяснилось, что стропы основного и запасного парашютов были кем-то связаны, что привело к трагическому исходу. Казанцев заявил, что сделал это из-за постоянных конфликтов с Селиным и его жестокого отношения к курсантам. Он подчеркнул, что действовал один, однако родственники Селина в это не верят.

Сержант Селин был участником специальной военной операции. Он награжден медалью «За боевые отличия». Представление о присвоении ему второй награды — «За заслуги перед Отечеством» II степени — направлено в командование ВДВ.

Ранее выпускников летного училища в Армавире пытались отравить тортом и алкоголем. Обвиняемого по этому делу приговорили.