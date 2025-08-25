В Ереване ответили на сведения о возвращении сотен фур с сельхозпродукцией для России

В Армении опровергли возвращение в страну сотен фур с сельхозпродукцией для России. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/

Ранее о якобы развороте на границе с Грузией грузовых машин с сельхозпродукцией сообщал депутат парламента Армении Гарник Даниелян. По его словам, перевозчикам не давалось четкого объяснения, а в качестве причин назывались проблемы, связанные с фитосанитарией.

«В августе в Россию въехали 762 грузовика, загруженные армянскими фруктами и овощами, а из Грузии вернули только четыре. Дорогой Гарник, врать — нехорошо», — написал Папоян.

Ранее стало известно, что Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые с 2023 года. Кроме России у республики их этим летом приобретали Армения и Белоруссия.