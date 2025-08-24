Экономика
08:43, 24 августа 2025Экономика

Россия возобновила импорт одного товара из Грузии впервые с 2023 года

РИА Новости: Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые с 2023 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Летом Россия импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни.

Российские компании приобретали у грузинских фермеров арбузы, но в 2022-м остановили импорт. Небольшая поставка на 11,9 тысячи долларов была реализована в 2023 году, однако потом ввоз снова прекратился.

В 2025 году Россия возобновила импорт арбузов из Грузии. Объем поставок достиг 455,6 тысячи долларов за два месяца лета. В июле показатель достиг значений, близких к тем, которые наблюдались до перерыва — 415,8 тысячи.

Кроме России арбузы у Грузии этим летом приобретали Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи).

Ранее сообщалось, что в середине июля арбузы в России подешевели на 17 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. В сетевой рознице стоимость этих бахчевых плодов начинается от 30 рублей за килограмм

    Все новости