09:04, 25 августа 2025Россия

В Госдуме напомнили о трехдневной рабочей неделе осенью

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России жителей ждет трехдневная рабочая неделя в ноябре. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, его цитирует RT.

Россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября. Рабочей будет трехдневная неделя — с 5 ноября, среды, до 7 ноября, пятницы.

«Такое сокращение связано с переносом выходного дня. Постановлением правительства 1 ноября, выпадающее на субботу, перенесено на понедельник, 3 ноября. Следом идет 4 ноября — День народного единства, закрепленный в Трудовом кодексе как праздничный нерабочий день», — объяснил парламентарий.

День народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, приурочен к событиям 4 ноября 1612 года. Тогда воины второго народного ополчения под командованием земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского прогнали польских захватчиков с русских земель. Победа над интервентами помогла преодолеть политический кризис в стране, который получил название Смутное время.

