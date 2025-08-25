Россия
13:16, 25 августа 2025Россия

В Петербурге тысячи мигрантов останутся без работы

В Петербурге под запрет работать курьерами и в такси попадут тысячи иностранцев
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге тысячи мигрантов останутся без работы. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам замглавы комитета по труду Татьяны Морозковой, в 2024 году регион выдал более 200 тысяч патентов, из которых на работников такси приходится 1,6 процента, и на курьеров — 3,4 процента. Таким образом, недавно введенные властями Петербурга ограничения коснутся примерно 10 тысяч человек, делает вывод издание.

Морозкова отметила, что запрет не окажет влияния на экономическую ситуацию в городе. Что будут делать оставшиеся без работы иностранцы, она не уточнила.

По патентам в России работают граждане государств, с которыми установлен безвизовый режим. Такой порядок не распространяется, в частности, на граждан Киргизии, поскольку страна входит в ЕАЭС.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам привозить в Россию семьи. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов отметил, что в тех регионах, которые отказались от завоза иностранной рабочей силы, «небо не упало».

    Все новости