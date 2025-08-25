У Зеленского нашлась группа психологической поддержки

Пшидач: Лидеры ЕС на встрече с Трампом были группой поддержки Зеленского

Лидеры европейских стран, присутствовавшие на встрече украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом были лишь его группой психологической поддержки. Об этом заявил глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.

«Это была группа, которая поддерживала психическое и физическое благополучие Зеленского», — сказал он.

По его словам, этой группы было достаточно, чтобы украинский лидер чувствовал себя уверенно.

18 августа состоялась встреча Зеленского и Трампа в Белом доме. На переговорах присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

В Вашингтон также прибыли и европейские лидеры. На встрече в американским президентом присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.