В постсоветской стране решили искоренить колдунов и гадалок

В Таджикистане начнут наказывать людей за обращение к колдунам и гадалкам

Власти Таджикистана начнут наказывать людей за обращение к колдунам и гадалкам. Об этом сообщило столичное управление МВД республики в своем Telegram-канале.

«Согласно новым изменениям и дополнениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан, граждане, которые обращаются к гадалкам и колдунам и пользуются их услугами, теперь будут привлекаться к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, наказывать за такие действия будут штрафом в размере до 4,5 тысячи сомони (около 38 тысяч рублей). Представители полиции также призвали граждан воздержаться от «суеверных и противозаконных действий» и призвали помочь правоохранительным органам в полном искоренении этого явления.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Таджикистана с мая по ноябрь 2024 года задержали около 1,5 тысячи колдунов и гадалок. Кроме того, в рамках кампании милицией страны были задержаны 5 тысяч мулл без официального религиозного образования.