В России упала ставка по трехлетним вкладам

«Финуслуги»: Средняя ставка по трехлетним вкладам упала до 9,75 процента

С 10,06 до 9,75 процента опустилась средняя ставка по трехлетним вкладам в топ-20 российских банков. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

По его данным, сегодня во всей линейке анализируемых вкладов (от 3 до 36 месяцев) это единственный срок депозита, по которому средняя доходность дошла до однозначных значений. Минимальная ставка по таким вкладам достигла 5,7 процента, а максимальная — 18,5 процента.

По остальным срокам вкладов (от трех месяцев до двух лет) средние ставки остались в диапазоне 11,12-15,83 процента годовых.

По информации регулятора, десять крупнейших российских банков понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Во второй декаде августа она опустилась до 15,85 процента годовых, хотя в первой речь шла о 15,96 процента.

Кроме того, есть прогнозы, что доходность рублевых вкладов вскоре начнет падать в связи с ослаблением национальной валюты.