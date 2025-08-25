Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 25 августа 2025Экономика

Банки в России понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 15,85 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В России десять крупнейших банков страны, привлекающих наибольший объем депозитов, понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Оказалось, что во второй декаде августа эта ставка опустилась до 15,85 процента годовых. В первой декаде речь шла о 15,96 процента, а в третьей декаде июля — о 16,44 процента.

Регулятор подчеркнул, что максимальная процентная ставка рассчитывается по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий. При этом не рассматриваются вклады для выделенных категорий клиентов. Например, для пенсионеров и детей. Кроме того, не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также ставки, действующие при соблюдении определенных условий.

По мнению аналитиков, доходность рублевых вкладов скоро начнет падать в связи с ослаблением национальной валюты. В такой ситуации эксперты советуют присмотреться к альтернативным вариантам.

По итогам второго летнего месяца суммарные объемы накоплений россиян в банках выросли на 793 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может быть намек Киеву». Президент Финляндии жестко высказался о России и ее интересах на Украине. Чего он этим добивается?

    Знаменитый бренд спортивной одежды собрался сменить владельца

    Медведеву посоветовали обратиться за психологической помощью

    Агата Муцениеце вышла замуж

    Больной раком Кушанашвили рассказал об ожидающем его «еще одном круге ада»

    Москвичам назвали срок потепления

    На Украине отменили спектакль американского режиссера

    Россиянам назвали оптимальный размер комнат в квартире

    Президент Польши хочет признать флаг УПА нацистским символом и урезать льготы украинцам. При чем тут концерт Макса Коржа?

    Груженная кислотой фура взорвалась посреди российской трассы и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости