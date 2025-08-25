Банки в России понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам упала до 15,85 процента

В России десять крупнейших банков страны, привлекающих наибольший объем депозитов, понизили среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Оказалось, что во второй декаде августа эта ставка опустилась до 15,85 процента годовых. В первой декаде речь шла о 15,96 процента, а в третьей декаде июля — о 16,44 процента.

Регулятор подчеркнул, что максимальная процентная ставка рассчитывается по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий. При этом не рассматриваются вклады для выделенных категорий клиентов. Например, для пенсионеров и детей. Кроме того, не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также ставки, действующие при соблюдении определенных условий.

По мнению аналитиков, доходность рублевых вкладов скоро начнет падать в связи с ослаблением национальной валюты. В такой ситуации эксперты советуют присмотреться к альтернативным вариантам.

По итогам второго летнего месяца суммарные объемы накоплений россиян в банках выросли на 793 миллиарда рублей.