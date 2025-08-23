Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:55, 23 августа 2025Экономика

Владельцы рублевых вкладов получили новый сигнал от рынка

Аналитик Замалеева: Доходность вкладов начнет падать из-за ослабления рубля
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Доходность рублевых вкладов вскоре начнет снижаться в связи с ослаблением национальной валюты. Такой новый сигнал от рынка лоя владельцев рублевых депозитов озвучила аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рекомендовала вкладчикам присмотреться к альтернативным вариантам вложения средств. Конечно, девальвация российской экономике не грозит, но рубль плавно ослабевает, а Центробанк намерен и дальше снижать ключевую ставку, из-за чего проценты по вкладам упадут.

«До конца года средняя доходность, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5-10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл», — обратила внимание аналитик.

По словам Замалеевой, чтобы защититься от потенциальных колебаний рубля и сохранить доходность, нужно диверсифицировать накопления, разместив часть средств в ОФЗ и надежных корпоративных облигациях.

Ранее россиянам назвали способ получить доход размером с зарплату. Для этого нужно иметь определенную сумму на банковском депозите.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    В Китае раскрыли деталь гарантий безопасности Украине

    Экс-премьер Италии рассказал о разрушенной в отношении Европы иллюзии

    Марочко сообщил о плачевном состоянии ВСУ у Константиновки в ДНР

    Украинцу пригрозили 15 годами тюрьмы за создание Львовской народной республики

    Владельцы рублевых вкладов получили новый сигнал от рынка

    Девушка задала вопрос Путину о Севморпути и удивила его

    Российский боец рассказал о маскировке ВСУ в ДНР

    Киеву предрекли скорое открытие второго фронта

    Трамп пошутил о своем выступлении на чемпионате мира по футболу 2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости