Владельцы рублевых вкладов получили новый сигнал от рынка

Аналитик Замалеева: Доходность вкладов начнет падать из-за ослабления рубля

Доходность рублевых вкладов вскоре начнет снижаться в связи с ослаблением национальной валюты. Такой новый сигнал от рынка лоя владельцев рублевых депозитов озвучила аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рекомендовала вкладчикам присмотреться к альтернативным вариантам вложения средств. Конечно, девальвация российской экономике не грозит, но рубль плавно ослабевает, а Центробанк намерен и дальше снижать ключевую ставку, из-за чего проценты по вкладам упадут.

«До конца года средняя доходность, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5-10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл», — обратила внимание аналитик.

По словам Замалеевой, чтобы защититься от потенциальных колебаний рубля и сохранить доходность, нужно диверсифицировать накопления, разместив часть средств в ОФЗ и надежных корпоративных облигациях.

