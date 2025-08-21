Экономика
07:36, 21 августа 2025Экономика

Назван способ получить доход размером с зарплату

Финансист Алутин: Равный зарплате доход даст вклад от 8,5 миллиона рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, как получить доход, сопоставимый со средней зарплатой в России. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Алутин рассказал, что равный зарплате доход даст вклад от 8,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что с января 2025 года эта сумма увеличилась на 67 процентов с почти 5,1 миллионов рублей до 8,5 миллионов рублей без учета налогов. С учетом НДФЛ на вкладе необходимо иметь 9,6–9,8 миллионов рублей.

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок определения средней зарплаты. Одним из изменений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника.

