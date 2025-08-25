В ГД внесли проект об ужесточении требований для мигрантов в сфере медицины

В России захотели обязать больницы передавать в полицию данные о мигрантах, которые запросили медицинскую помощь без страхового полиса. Проект закона об ужесточении требований для иностранных граждан в этой сфере внесли в Госдуму, следует из опубликованного в электронной базе документа.

Как говорится в пояснительной записке, отсутствие медицинских полисов обязательного или добровольного страхования является нарушением правил въезда на территорию России.

При этом, как показывает анализ судебной практики, иностранные граждане нередко обращаются за медицинской помощью, так как на основании международных договоров с рядом стран неотложная и экстренная помощь оказывается бесплатно.

В этой связи авторы законопроекта указали на расходы, которые несет бюджет России, и злоупотребления со стороны иностранцев, пребывающих в стране нелегально. По их мнению, законопроект призван ввести контроль за законностью пребывания иностранцев в России.

Ранее в Госдуме разрешили передавать МВД данные о детях мигрантов при зачислении в образовательные учреждения. Сообщалось, что поправки призваны помочь детям мигрантов адаптироваться и интегрироваться в российское общество, а также в полной мере реализовать их право на получение образования.