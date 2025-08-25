В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Пулково произошла задержка более 30 рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково произошла массовая задержка рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, в понедельник, 25 августа, в Пулково задержан вылет более 30 рейсов. Позже в точку назначения отправятся пассажиры, летящие в Москву, Сочи, Ухту, Челябинск, Пермь, Казань, Владикавказ, Волгоград и другие российские города.

Как пишет Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), в ночь на 25 августа в зонах ожидания и выдачи багажа было скопление людей, но авиагавань оперативно обслуживает прибывшие рейсы. «Ночью задержки отправления по некоторым рейсам составляли более трех-четырех часов», — говорится в источнике.

24 августа 10 украинских беспилотников уничтожили над портом Усть-Луга в Ленинградской области. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание.

