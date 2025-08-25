Россия
В российском городе заметили патриотический баннер с флагом США

В Ессентуках заметили патриотический баннер с солдатом и флагом США
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жители Ессентуков заметили патриотический баннер, на котором изображен солдат с флагом США на груди. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Баннер разместили на заборе школы №11. В июле учебное заведение переименовали в честь участника спецоперации Ивана Каширина — Героя России. На плакате нарисовали изображение солдата, у которого на груди виден флаг США.

В городской администрации объяснили «Газете.ru», что флаг нарисовали вручную неизвестные.

«Жители заметили на изображении воина флаг другого государства. Цвет чернил и неровность линий указывает на штриховку уже поверх готового полотна. На согласованном макете подобного атрибута не было. На данный момент растяжка демонтирована», — пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что жителей деревни Грицово в Тульской области возмутил баннер с пельменями, который был вывешен в рамках фестиваля рядом с памятником павшим бойцам Великой Отечественной войны.

