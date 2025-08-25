В Санкт-Петербурге кассир набросилась на посетителей кафе из-за их заказа

В Санкт-Петербурге посетители кафе подрались с кассиром из-за пиццы

В Санкт-Петербурге посетители кафе подрались с кассиром из-за неправильного заказа. Об этом сообщает «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram.

По данным канала, россияне заказали мясную пиццу, но кассир якобы пробила другую позицию из меню. Из-за этого завязалась перепалка. Со слов очевидцев, посетители начали толкаться, кричать на сотрудницу, а та в ответ набросилась на них.

«Кассирша напала на посетителей, разбила график работы, мне залило глаза и испачкало одежду, потом кассирша начала душить посетителя. В этот момент пришел ее муж, ударил женщину и пошел на 14-летнюю девушку», — рассказала свидетельница произошедшего.

Представители кафе прокомментировали ситуацию изданию, заверив, что кассира уже уволили.

Ранее в Санкт-Петербурге уволенная после жалоб покупателей продавщица избила директора продуктового магазина. Избиение попало на видео.