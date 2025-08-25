В сети появился фейк с вырванной из контекста фразой Путина о недружественных странах

В сети появился фейк с искаженной цитатой Путина о недружественных странах

Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал фейк с вырванной из контекста фразой президента России Владимира Путина. Авторы канала написали, что заявление российского лидера об отсутствии у РФ недружественных стран резко контрастирует с утвержденным по его указанию в 2022 году перечнем таковых государств. Примечательно, что новость в искаженном варианте не получила распространения в российских СМИ

На самом же деле фраза политика была вырвана из контекста. 22 августа 2025 года в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной области в Сарове глава государства заявил следующее: «У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах». Так звучит полная цитата. Из нее следует, что во главе некоторых стран стоят недружественные власти.

Во время этого же мероприятия Путин отметил, что Россия продолжает сотрудничать с недружественными странами в атомной сфере, в частности, они получают российское ядерное топливо.

«То, что мы раньше делали в тех странах, которых вы назвали недружественными, мы и продолжаем там делать, ядерные топлива-то поставляем до сих пор и в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем. Почти в таких же объемах. Какие-то новые вещи появляются, особенно в области ядерной медицины и в других смежных сферах, это как было, так все и есть», — указал президент РФ.

Путин подчеркивал, что Россия всегда выстраивает свои отношения с другими странами на принципах международного права, в основе которого лежит устав ООН, с соблюдением общих интересов и невмешательством во внутренние дела.

При этом Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном и странами Европы.

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, он подразумевал «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. В марте 2022 года правительство утвердило список недружественных стран, в который вошли в том числе США. Летом того же года второй список недружественных стран и территорий был расширен. Он появился в ответ на санкции и предполагал возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. В настоящее время список насчитывает почти 50 стран.

Россия включает государства в список недружественных на основании введения ими санкций, расторжения дипломатических отношений, а также других действий, которые считаются враждебными.

В июле 2025 года представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что список недружественных стран — не догма, поэтому он может быть пересмотрен. «Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны (…) После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка», — объяснил он.

Об этом же заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Он указывал, что список недружественных стран — это не мертвая бумага, она может пересматриваться по мере того, как будут развиваться отношения России с соответствующим государством в будущем.

Он также подчеркивал, что Москва огульно не заносит в этот список любую страну — такие решения принимаются на основе глубокого анализа ситуации и выявления возможностей вести дело со страной альтернативным способом.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».