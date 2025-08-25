Мир
В Турции назвали условие завершения конфликта на Украине

Политик Топкурулу: Принятие условий РФ позволит завершить украинский конфликт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Принятие администрацией президента США Дональда Трампа требований России позволит завершить конфликт на Украине уже в ближайшее время. Такое условие наступления мира назвал зампредседателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу в интервью РИА Новости.

«Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну», — считает он.

По его мнению, встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Стамбуле представляется возможной, однако для этого Турции следует не упустить свой шанс как посредника.

Ранее в Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины. «У нас пока нет конкретной информации о том, будет ли продолжен процесс», — рассказал представитель Анкары.

