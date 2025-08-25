Мир
В Великобритании упал вертолет

Sky: В поле на юге Великобритании упал вертолет
Виктория Кондратьева
Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Вертолет упал в поле на юге Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky.

«По данным экстренных служб, вертолет упал в поле на острове Уайт», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, пока нет информации о том, сколько человек было на борту и получил ли кто-либо ранения.

На место происшествия была направлена бригада скорой помощи. В местной полиции заявили, что близлежащая дорога была перекрыта из-за скопления машин экстренных служб.

Ранее военный вертолет разбился на востоке Германии. Уточняется, что инцидент произошел вблизи города Гримма в федеральной земле Саксония. Пилот и остальные члены экипажа, которые могли выполнять полет, не были обнаружены возле найденных обломков вертолета.

