Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:07, 25 августа 2025Ценности

Викарий снял видео с призывом посетить его службу и прославился в сети из-за внешности

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @st.edwards.romfor

Викарий Джордан Палмер из церкви Святого Эдуарда Исповедника в Ромфорде, Англия, снял видео с призывом посетить его службу и прославился в сети из-за внешности. Соответствующий пост появился в аккаунте церкви в TikTok.

На размещенных кадрах мужчина позировал на фоне храма в черной сутане с белым воротом. Также он продемонстрировал короткую стрижку и бороду с усами. «Здравствуйте, я отец Джордан, и я рад стать новым викарием здесь, в церкви Святого Эдуарда Исповедника в Ромфорде», — заявил священнослужитель.

Ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях, восхитившись внешностью викария. «Вы ходите по домам? Кажется, в моей спальне обитают призраки и ее нужно очистить», «Я буду в вашей церкви на коленях», «Не вводи меня в искушение, отец... если ты не свободен в пятницу», «Я атеистка, но последую за ним, куда бы он ни пошел», — заявили юзеры.

В июле фотограф Андрей Поплавский из Риги показал внешность 70-летнего священника Михаила и вызвал ажиотаж в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший сайт с персональными данными россиян закрыли

    Попытка спастись от проливного дождя принесла женщине 11 миллионов рублей

    Раскрыт доход владельца крупнейшего сайта с персональными данными россиян

    Российские войска начали бои в Константиновке в ДНР

    Серена Уильямс снялась в купальнике после похудения

    Появились кадры успешного форсирования реки Волчья российскими войсками

    В Иране сделали заявление о поставках российского газа через Азербайджан

    Застрявшие в аэропорту Египта россияне пожаловались на отсутствие воды и еды

    Желающим получить максимальную пользу от завтрака россиянам дали четыре совета

    Строй из сотни задержанных на российской стройке мигрантов попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости