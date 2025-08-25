Викарий снял видео с призывом посетить его службу и прославился в сети из-за внешности

Викарий Джордан Палмер из церкви Святого Эдуарда Исповедника в Ромфорде, Англия, снял видео с призывом посетить его службу и прославился в сети из-за внешности. Соответствующий пост появился в аккаунте церкви в TikTok.

На размещенных кадрах мужчина позировал на фоне храма в черной сутане с белым воротом. Также он продемонстрировал короткую стрижку и бороду с усами. «Здравствуйте, я отец Джордан, и я рад стать новым викарием здесь, в церкви Святого Эдуарда Исповедника в Ромфорде», — заявил священнослужитель.

Ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях, восхитившись внешностью викария. «Вы ходите по домам? Кажется, в моей спальне обитают призраки и ее нужно очистить», «Я буду в вашей церкви на коленях», «Не вводи меня в искушение, отец... если ты не свободен в пятницу», «Я атеистка, но последую за ним, куда бы он ни пошел», — заявили юзеры.

В июле фотограф Андрей Поплавский из Риги показал внешность 70-летнего священника Михаила и вызвал ажиотаж в сети.