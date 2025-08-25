Влияние санкций на выручку российского бизнеса оценили

Влияние санкций на выручку российских компаний оказалось в основным нейтральным

Введенные против России санкции не оказали ощутимого влияния на выручку отечественного бизнеса — их воздействие оказалось в основном нейтральным, а в ряде сегментов рынка, попавших под ограничения, наоборот, произошло расширение деятельности. Об этом со ссылкой на опубликованные в журнале «Вопросы экономики» результаты исследования «Оценка воздействия адресных (персональных) санкций США на российские компании в 2014–2023 гг.» пишут «Ведомости».

Его автор, кандидат экономических наук Алексей Калинин, проанализировав данные почти 3,2 тысячи попавших под санкции компаний, пришел к выводу о практически нулевом эффекте ограничений для обрабатывающей промышленности, энергетики и ЖКХ, транспорта, финансов. Согласно приведенным оценкам, больше всего пострадали от санкций строительство и торговля, а вот подсанкционным IT-компаниям, наоборот, удалось даже расширить свою деятельность.

«Некоторая положительная связь также установлена для агропромышленного комплекса (АПК)», — говорится в публикации.

По словам Калинина, слабое влияние санкций объясняется тем, что попавшие под них компании относительно легко находили пути решения возникающих проблем. Негативный эффект был во многом снижен либо грамотными управленческими решениями, либо компенсирующими действиями со стороны властей, отметил, в свою очередь, декан факультета Высшая школа экономики и бизнеса РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Сказался поворот российской экономики на Восток, возникновение нового спроса внутри страны, связанного с ОПК и смежными отраслями, а также начало «реального импортозамещения», перечислил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский.

Сократилась доступность зарубежного финансирования и технологий, включая поставки оборудования, но в рассматриваемый период этот эффект в должной мере не проявился, также отмечается в исследовании. Его автор при этом признает, что долгосрочное влияние санкций «значительно интереснее», а подсчеты, связанные с ним, вести сложнее в том числе из-за сокращения публикации отчетности подсанкционных компаний.

На фоне этого, подчеркивая, что технологии и оборудование в России в основном импортные и ограничение доступа к ним может стать препятствием для роста, эксперт отмечает, что экономика страны уже «научилась приспосабливаться массой способов».

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров высказал мнение о том, что антироссийские санкции Запада в целом не достигли ожидаемого эффекта, поскольку собственное производство и сельское хозяйство РФ поднялись на высокий уровень, а экспорт газа и нефти продолжился.