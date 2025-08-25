Из жизни
20:45, 25 августа 2025Из жизни

Врач установил скрытые камеры в женских туалетах трех больниц и снял 460 коллег

В Австралии врач установил скрытые камеры в туалетах и снял 460 женщин
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: NewsWire

В Австралии идет суд над хирургом из Мельбурна, штат Виктория, который установил скрытые камеры в женских туалетах нескольких больниц и за четыре года тайно снял на видео порядка 460 коллег. Об этом сообщает News.com.au.

Райана Чо впервые арестовали 10 июля, когда сотрудники городской больницы Остина случайно заметили на его телефоне запись, сделанную в туалете. Полиция извлекла из памяти устройства трехчасовое видео, на котором запечатлено, как Чо устанавливает камеру, а затем пять сотрудниц пользуются туалетом, не подозревая, что их снимают. 25 июля врачу предъявили шесть новых обвинений, а позже в тот же день следователи обнаружили на его ноутбуке еще 4,5 тысячи изображений и видеозаписей интимного характера.

Фото и видео были каталогизированы и подписаны Чо. Из записей стало ясно, что ролики снимались в период с 2021 по 2025 год в трех мельбурнских больницах. «Подозреваемый назвал не менее 460 женщин в описаниях видеозаписей в папках», — сказано в заявлении следствия.

Кроме того, еще 5222 файла хранились на ноутбуке Чо в папке «Другое». Эти видео были сняты в некоем жилом помещении. При этом не было найдено никаких свидетельств, что Чо распространял полученные записи и изображения. В среду, 20 августа, врачу предъявили еще 127 обвинений в преследовании с использованием оптических средств наблюдения.

Несмотря на это суд постановил не заключать Чо под стражу, так как он не представляет непосредственной угрозы для общества. Следующее заседание по его делу состоится в ноябре. До тех пор мужчина будет находиться дома под надзором. Ему запретили выходить на улицу после определенного времени, а также пользоваться любыми записывающими устройствами.

Ранее в Японии сотрудники полиции из провинции Айти арестовали коллегу, который снял видео под юбкой у девушки в торговом центре. Выяснилось, что задержанный служил замначальника отдела обеспечения общественной безопасности полиции префектуры Гифу.

