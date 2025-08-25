Бывший СССР
15:12, 25 августа 2025Бывший СССР

ВСУ попали в огневой мешок в Днепропетровской области

Кимаковский: Подразделения ВСУ попали в огневой мешок в Камышевахе
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После взятия села Запорожское российскими войсками подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе попали в огневой мешок. Об оперативном окружении группы украинских бойцов в Днепропетровской области заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Освобождением Запорожского группировка войск "Восток" берет в огневой мешок вооруженные формирования Украины в Камышевахе», — заявил советник.

Пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии населенного пункта 25 августа. Как сообщили в ведомстве, во взятии села участвовали бойцы группировки войск «Восток».

Ранее Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.

