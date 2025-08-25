Россия
12:08, 25 августа 2025Россия

Минобороны отчиталось о занятии еще одного населенного пункта в Днепропетровской области

Минобороны сообщило, что ВС России заняли Запорожское в Днепропетровской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Речь идет о населенном пункте Запорожское, уточнили в военном ведомстве.

Занятие села стало возможно благодаря решительности, проявленной личным составом группировки войск «Восток», указали в министерстве.

Армия России продолжает развивать наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы ДНР на одном из участков. Ранее российские подразделения выбили ВСУ из Новогеоргиевки. Возможно, перенос боевых действий в Днепропетровскую область обусловлен принятым ранее решением создать буферную зону вдоль границ вошедших в состав Российской Федерации бывших украинских территорий.

    Все новости