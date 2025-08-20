Минобороны России заявило о взятии под контроль села Новогеоргиевка

Российская армия взяла под контроль Новогеоргиевку Днепропетровской области Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дорожнянка, Зеленый Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 220 бойцов, десять автомобилей, два танка, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

В ходе брифинга оборонное ведомство также отчиталось о контроле над селами Сухецкое и Панковка ДНР, которые заняли подразделения группировки «Центр».

Ранее президент России Владимир Путин поговоркой высказался о продвижении Российской армии в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление идет по всем направлениям.