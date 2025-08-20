Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ заняли Сухецкое и Панковку в ДНР

Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Речь идет о селах Сухецкое и Панковка, уточнили в министерстве. Контроль над ними установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Соединения группировки продолжают продвижение вглубь обороны противника, отметили в Минобороны. В ходе боев на подконтрольном ей участке за минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 405 человек, отметили там.

Кроме того, 20 августа Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам украинской военной инфраструктуры. Целями стали, в частности, причалы, которые использовались для решения задач украинской военной логистики. Также под ударом оказался цех сборки беспилотников ВСУ.