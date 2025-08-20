Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 20 августа 2025Россия

Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ заняли Сухецкое и Панковку в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Речь идет о селах Сухецкое и Панковка, уточнили в министерстве. Контроль над ними установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Соединения группировки продолжают продвижение вглубь обороны противника, отметили в Минобороны. В ходе боев на подконтрольном ей участке за минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 405 человек, отметили там.

Кроме того, 20 августа Минобороны России сообщило о новых ударах по объектам украинской военной инфраструктуры. Целями стали, в частности, причалы, которые использовались для решения задач украинской военной логистики. Также под ударом оказался цех сборки беспилотников ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

    Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

    Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

    Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

    Раскрыты цели ударов российских войск по украинским объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости