Раскрыты цели ударов российских войск по украинским объектам

Минобороны: ВС России ударили по причальным сооружениям на Украине

Российские войска ударили по причальным сооружениям на Украине. Эти и другие цели атак журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

Причальные объекты использовались для поставок горючего в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнули в оборонном ведомстве.

Помимо того, удары наносились по украинским формированиям, местам временной дислокации иностранных наемников, а также цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в ночь на 20 августа выпустили по России четыре десятка беспилотников. Больше всего дронов — 14 — перехватили над Воронежской областью. Всего украинские войска попытались ударить по девяти регионам России.