ВСУ попытались атаковать Калужскую область

Шапша: Силы ПВО сбили беспилотник над Калужской областью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Силы средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в посте, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, вражеский дрон вечером в воскресенье, 24 августа, уничтожен в Тарусском районе. На место выехала и уже работает оперативная группа, отметил чиновник.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что два человека были ранены при атаке беспилотников ВСУ в Брянской области. FPV-дроны атаковали гражданский автомобиль, пострадавших доставили к медикам.

Не так давно 10 украинских беспилотников уничтожили над портом в Ленинградской области. В результате удара началось возгорание, к тушению привлекли пожарных.

