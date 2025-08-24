Два человека пострадали при атаке дронов в Брянской области

Богомаз: Мужчина и женщина пострадали от атаки FPV-дронов ВСУ в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз утонил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку FPV-дронов на гражданский автомобиль в Климовском районе Брянской области. В результате происшествия получили ранения мужчина и женщина.

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшим — скорейшего выздоровления!» — написал глава региона.

Ранее Богомаз рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. В частности, при атаке на Брянск получил повреждения многоквартирный дом. Губернатор также сообщил об уничтожении 21 беспилотника ВСУ в небе над областью.