Вуди Аллен отреагировал на критику из-за участия в Московской неделе кино

Вуди Аллен: Обрыв культурного диалога с Россией не поможет Украине

Обрыв культурного диалога с Россией не поможет Украине, а участие в Московской неделе кино никак не связано с одобрением действий РФ. Об этом заявил американский режиссер Вуди Аллен, его слова приводит британское издание The Guardian.

«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — отреагировал на критику Аллен.

Ранее режиссер принял участие в Московской неделе кино в онлайн-формате, отметив, что испытывает «только хорошие чувства к России». МИД Украины осудил присутствие Аллена на мероприятии.

Позднее Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).