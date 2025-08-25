Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:37, 25 августа 2025Культура

Украина осудила Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино

МИД Украины осудил Вуди Аллена за онлайн-выступление на Московской неделе кино
Андрей Шеньшаков

Фото: Yara Nardi / Reuters

МИД Украины выразил недовольство выступлением легендарного американского режиссера Вуди Аллена на Московской неделе кино. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановщик принимал участие в мероприятии в онлайн-формате, отметив, что испытывает «только хорошие чувства к России».

«МИД Украины осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

На онлайн-встречу с Вуди Алленом в Москве собрались сотни человек. В ходе беседы с модераторами режиссер заявил, что не против приехать в Россию, а также признался, что уже бывал в Москве и Санкт-Петербурге и хорошо провел время.

Ранее стало известно, что звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос, приехавший на Московскую международную неделю кино, сделал заявление о России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Косметолог назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике

    Мужчина провалился сквозь землю

    Фон дер Ляйен захотели сделать президентом Германии

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    В России оценили влияние нового пакета помощи Украине на ситуацию в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости