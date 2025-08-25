Режиссер Вуди Аллен выступил на Московской международной неделе кино

Американский режиссер Вуди Аллен выступил на Московской международной неделе кино. Кинематографист связался по телемосту с Федором Бондарчуком, который расспросил его о работе над сценариями, импровизации на площадке, искусственном интеллекте и впечатлениях от России. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

Американский режиссер назвал себя аполитичным

Рассуждая о сути своих фильмов, Аллен подчеркнул, что всегда стремился снимать картины, которые будут развлекать публику. Он отметил, что его всегда интересовали личные истории.

«Я просто делаю фильмы, чтобы развлечь людей. Я делаю их без какой-либо интеллектуальной мотивации. Я делаю то, что нахожу забавным и увлекательным. Вообще, я всегда был аполитичным режиссером, никогда не снимал политических картин и создавал только личные фильмы», — поделился кинематографист.

Мне просто очень везло, что они резонировали со зрителями в Соединенных Штатах и во всем мире

Вуди Аллен назвал причину провала своих фильмов

Аллен признался, что зачастую разрешает своим артистам действовать на съемочной площадке не по сценарию, если они понимают задачу сцены. «Нужно просто следовать здравому смыслу», — объяснил он.

Аллен заявил, что львиная доля успеха картины лежит в хорошем сценарии, а в случае провала причину стоит искать именно в тексте. «Если фильм не сработал, то дело не в том, что актеры плохи, или что режиссура плоха — режиссура в принципе не так уж сложна. Чаще всего дело в сценарии, который не сработал. Я бы предположил, что 90 процентов всех картин — а в моем случае, все сто процентов — которые проваливаются, страдают от плохого сценария. Значит, я совершил там ошибку, которой не заметил», — рассказал кинематографист.

Ошибки проявляются уже во время съемок

По словам Аллена, исправить огрехи драматургии зачастую помогала импровизация на площадке. «Я делал это с Дайан Китон, Тони Робертс, Скарлетт Йохансон, Джуди Дэвис, Дайан Уист. Но для большинства актеров импровизация — сложная задача. Им более комфортно следовать сценарию», — сказал он.

Режиссер «Манхэттена» и «Энни Холл» оценил перспективы искусственного интеллекта в кино

Федор Бондарчук признался собеседнику, что перед интервью с ним попросил чат-бота написать сцену в стиле Вуди Аллена — чтобы проверить, насколько далеко продвинулись технологии искусственного интеллекта. «Получилась отчасти белиберда, но пара шуток мне понравились. И меня это страшно напугало», — признался он.

Аллен ответил, что хоть искусственный интеллект и способен на воспроизведение чужого стиля, он упускает нюансы и важные детали: «ИИ необходимо накормить уже написанными сценариями. Если бы я не написал их, то ИИ бы ничего не написал. ИИ не рос годами в моей семье с моими родственниками и моими друзьями. Можно загрузить его информацией, но нюансов и деталей моей жизни там не будет».

Кинематографист также пояснил, почему не позволял другим режиссерам ставить кино по его сценариям. «Я начинал в кино как сценарист, и по моей первой работе сняли очень успешный фильм, но я стыдился его. Я думал, что он был ужасен, что они сняли по моему тексту отвратительное кино. Я поклялся, что больше не буду приниматься за сценарий, если мне не дадут снимать его самому».

Я пришел в режиссуру ради того, чтобы воплощать сценарий так, как задумывал во время работы над ним

Вуди Аллен высказался о возможности снять кино в России

Отвечая на вопрос о том, может ли Аллен представить себя снимающим кино в России, режиссер назвал любые разговоры об этом беспочвенными слухами: «Никакая российская компания никогда со мной или с моими представителями об этом не говорила».

Но у меня нет причин не приехать в Россию. Я был в Санкт-Петербурге, был в Москве

Кинематографист поведал о том, какое неприятное впечатление оставила его первая поездка в Санкт-Петербург: «Впервые я побывал в Санкт-Петербурге во времена Советского Союза, и это был совершенно неприятный опыт. Было мрачно, тяжело, ничего не работало. Очень неприятно. Мы планировали остаться на пять дней, но уехали спустя день. А потом все поменялось».

Аллен подчеркнул, что его последующие поездки в Санкт-Петербург и Москву оказались куда более радужными. «Следующее мое посещение Санкт-Петербурга было великолепным. Мы сходили на балет, люди вокруг казались счастливее. Потом поехали в Москву, ходили там по музеям и вообще отлично провели время».

Вуди Аллену 89 лет. Он известен такими фильмами, как «Энни Холл», «Любовь и смерть», «Пурпурная роза Каира», «Преступления и проступки», «Интерьеры», «Полночь в Париже» и «Манхэттен». В 2014 году приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу заявила, что в семилетнем возрасте подверглась домогательствам со стороны отчима.