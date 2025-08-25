Застрявшие в аэропорту Египта россияне пожаловались на отсутствие воды и еды

Shot: Туристы семь часов не могут вылететь из Египта в Россию

Российские путешественники провели в аэропорту Египта более семи часов и пожаловались на отсутствие условий пребывания в воздушной гавани отправления. Об этом сообщил Shot.

На видео попала толпа туристов, ждущих объяснений от сотрудника аэропорта Хургады, из которого они не могут вылететь в Москву. Также показали, в каких условиях находятся россияне с детьми. «Еды нет, воды нет, ребенок плачет. Будем долго, видимо, еще сидеть», — рассказал автор публикации.

Ранее сообщалось, что в авиагавани Хургады застряли 330 человек. Вылет в Домодедово должен был состояться в 17:35, однако рейс отменили в последний момент из-за технической неисправности лайнера.