Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

Россия ударами по энергетической инфраструктуре Украины мешает подготовке Киева к зиме. В срыве хозяйственных мероприятий Москву обвинил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи.

Ранее Зеленский в ходе обращения по случаю Дня независимости Украины заявил, что Киев больше никогда не будет принужден испытывать стыд, который «русские называют компромиссом».