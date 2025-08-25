Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 25 августа 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

Зеленский: Россия мешает подготовке Украины к зиме
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Россия ударами по энергетической инфраструктуре Украины мешает подготовке Киева к зиме. В срыве хозяйственных мероприятий Москву обвинил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Москва якобы атакует не только тепло- и электростанции, но и инфраструктуру газовой добычи.

Ранее Зеленский в ходе обращения по случаю Дня независимости Украины заявил, что Киев больше никогда не будет принужден испытывать стыд, который «русские называют компромиссом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка пришла к зданию ФСБ в Крыму с заминированной иконой. Как выглядит бомба и что известно об инциденте?

    Врач предложил убрать из меню некоторые продукты ради избавления от дневной сонливости

    Косметолог назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике

    Мужчина провалился сквозь землю

    Фон дер Ляйен захотели сделать президентом Германии

    Названы популярные ошибки при покупке загородного дома

    Зеленский обвинил Россию в срыве подготовки к зиме

    В России потребовали запретить песни Бьянки

    Россияне рассказали о главной сенсации уходящего лета

    «КамАЗ» решили не переводить на трехдневную рабочую неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости