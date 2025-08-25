Медведчук: У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком

Президент Украины Владимир Зеленский является «козлом с колокольчиком» для Европы. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте движения.

«У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле», — отметил политик.

По словам Медведчука, позиция Лондона «только вырисовывается». Он выразил мнение, что если Великобритания хочет взять Украину под свое управление, то ей выгодно прекращение конфликта с заменой Зеленского.

Ранее Медведчук называл Зеленского «моськой для [президента США Дональда] Трампа». Он объяснял, что украинскому политику дали такую роль для срыва мирных переговоров.