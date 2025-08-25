Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 25 августа 2025Бывший СССР

Зеленского назвали козлом с колокольчиком

Медведчук: У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является «козлом с колокольчиком» для Европы. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на сайте движения.

«У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле», — отметил политик.

По словам Медведчука, позиция Лондона «только вырисовывается». Он выразил мнение, что если Великобритания хочет взять Украину под свое управление, то ей выгодно прекращение конфликта с заменой Зеленского.

Ранее Медведчук называл Зеленского «моськой для [президента США Дональда] Трампа». Он объяснял, что украинскому политику дали такую роль для срыва мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Вице-канцлер Германии прибыл на Украину

    Медведев объяснил перепалку с судьей в проигранном матче на US Open

    «Русская община» записала видеообращение после смерти соратника в Подмосковье

    Россиян успокоили по поводу девальвации рубля

    Племянник Сергея Зверева погиб на СВО

    Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

    Доктор Мясников обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам

    Тигр перепрыгнул через барьер в зоопарке и напал на гиену

    Заминированная для подрыва сотрудников ФСБ икона попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости