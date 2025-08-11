Президента Украины Владимира Зеленского сделали «моськой для президента США Дональда Трампа» для срыва мирных переговоров. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.
«Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть (...). Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдается Зеленскому», — рассказал Медведчук.
Он добавил, что Украина неспособна выжить без европейских средств, а Совет Евросоюза урезал очередной транш из-за недостаточной в республике борьбы с коррупцией, что и привело к диктату Зеленскому политической стратегии.
Ранее Медведчук заявил, что Зеленский планирует принудить Россию к окончанию специальной военной операции с помощью Запада. По его словам, у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, а сам он не проявляет желания идти на уступки и вести переговоры всерьез.