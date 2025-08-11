Медведчук: Зеленского натравливают на Трампа для срыва мирных переговоров

Президента Украины Владимира Зеленского сделали «моськой для президента США Дональда Трампа» для срыва мирных переговоров. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть (...). Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдается Зеленскому», — рассказал Медведчук.

Он добавил, что Украина неспособна выжить без европейских средств, а Совет Евросоюза урезал очередной транш из-за недостаточной в республике борьбы с коррупцией, что и привело к диктату Зеленскому политической стратегии.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский планирует принудить Россию к окончанию специальной военной операции с помощью Запада. По его словам, у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, а сам он не проявляет желания идти на уступки и вести переговоры всерьез.