Забота о себе
06:31, 25 августа 2025Забота о себе

Женщинам подсказали доступные способы улучшить секс в период менопаузы

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гинеколог Татьяна Рибейро заявила, что после наступления менопаузы в женском организме происходят серьезные изменения. В беседе с изданием Metropoles она подсказала доступные способы улучшить секс в этот период жизни.

«Тщательный уход за телом, физические упражнения, сбалансированное питание и качественный сон положительно влияет на уверенность женщины в себе и улучшает кровообращение. Это условия необходимы для здоровой сексуальной жизни», — пояснила Рибейро.

Также она призвала женщин обсудить с партнерами свои чувства и предпочтения, чтобы сделать половой акт более приятным. Что касается поз, необходимо выбирать те, которые меньше нагружают суставы и обеспечивают лучшее кровообращение в области гениталий. В качестве примера специалистка привела позу «на боку» и вариации «наездницы».

Ранее сексолог Эстер Перель объяснила, почему некоторые люди изменяют. По ее словам, это происходит из-за эмоционального спада в паре.

