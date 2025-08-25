Культура
Звезде «Операции "Ы"» понадобилась срочная помощь врачей

Актриса Наталья Селезнева обратилась за срочной помощью к врачам из-за боли
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народной артистке России Наталье Селезневой, известной по роли в оригинальном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», понадобилась срочная помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 80-летняя актриса пожаловалась на боли в позвоночнике. Прибывшие к Селезневой домой медики сделали ей укол, после чего артистке стало легче. От госпитализации актриса отказалась, пишет канал, однако пообещала пойти в поликлинику на обследование.

Ранее жена народного артиста России Бориса Щербакова писательница Татьяна Бронзова сообщила, что актер чувствует себя хорошо после операции по замене тазобедренного сустава.

