Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

Татьяна Бронзова: Актер Борис Щербаков хорошо себя чувствует после операции

Жена народного артиста России Бориса Щербакова писательница Татьяна Бронзова сообщила, что актер чувствует себя хорошо после операции по замене тазобедренного сустава. Ее цитирует KP.RU.

Супруга артиста рассказала, что ухаживает за ним вместе с сыном. Щербакову делают перевязки, по квартире он передвигается на ходунках. Бронзова подчеркнула, что в больнице актер также получал необходимый уход, однако сам отказался от стационарного лечения.

«Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось», — объяснила Бронзова.

По словам жены Щербакова, он продолжит восстановление на своей даче, где установлены тренажеры. В ближайшие два месяца актер не будет сниматься в кино и принимать участие в спектаклях.

11 августа стало известно, что Щербакова госпитализировали после падения. 75-летний актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал.

Во вторник, 19 августа сообщалось, что артист уехал домой спустя неделю после операции по замене тазобедренного сустава. Сам Щербаков заявил, что из больницы его «все равно бы вышвырнули».