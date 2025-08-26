Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:46, 26 августа 2025Ценности

41-летняя звезда Comedy Woman в купальнике снялась на шезлонге

Российская актриса Надежда Сысоева в купальнике снялась на шезлонге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @inadenka

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном образе снялась на шезлонге. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в коричневом раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из трусов с низкой посадкой и топа на тонких бретелях.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

При этом звезда продемонстрировала фигуру с рельефным прессом. Вдобавок она распустила светлые волосы.

Ранее в августе 41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере. Помимо этого, она надела мини-юбку и черные чулки, дополнив образ туфлями на каблуках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости