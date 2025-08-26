41-летняя звезда Comedy Woman в купальнике снялась на шезлонге

Российская актриса Надежда Сысоева в купальнике снялась на шезлонге

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном образе снялась на шезлонге. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в коричневом раздельном купальнике. Упомянутый комплект состоял из трусов с низкой посадкой и топа на тонких бретелях.

При этом звезда продемонстрировала фигуру с рельефным прессом. Вдобавок она распустила светлые волосы.

Ранее в августе 41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере. Помимо этого, она надела мини-юбку и черные чулки, дополнив образ туфлями на каблуках.