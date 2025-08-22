Ценности
41-летняя звезда Comedy Woman снялась в прозрачном бюстгальтере

Российская актриса Надежда Сысоева снялась в черном прозрачном бюстгальтере
Карина Черных
Фото: @inadenka

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева снялась в откровенном образе. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman разместила коллаж черно-белых снимков, на которых предстала в черном прозрачном бюстгальтере с гороховым принтом. Помимо этого, она надела мини-юбку и черные чулки, дополнив образ туфлями на каблуках.

Ранее в августе звезда Comedy Woman в откровенном образе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей. Российская актриса появилась на открытии дебютной персональной выставки солистки группы IOWA.

    Все новости