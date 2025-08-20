Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:32, 20 августа 2025Ценности

Звезда Comedy Woman в откровенном образе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей

Актриса Сысоева в откровенном топе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Иван Мудров / Пресс-служба Кати IOWA

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева в откровенном образе вышла в свет с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman появилась на открытии дебютной персональной выставки солистки группы IOWA. Для данного мероприятия она выбрала черный топ с глубоким вырезом и облегающие штаны с заниженной талией.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В качестве украшений Сысоева надела кольца, серьги и блестящий браслет. Образ завершила сумка Serpenti Forever East-west от Bulgari. Стоимость похожей модели составляет 3,250 долларов (262,5 тысячи рублей).

В июле звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Брат главкома ВСУ отреагировал на данные о спасении отца в России

    Вратарь бразильского футбольного клуба установил мировой рекорд по числу проведенных игр

    Названы наиболее часто выдающие шенген россиянам в августе страны

    Звезда Comedy Woman в откровенном образе вышла в свет с сумкой за 260 тысяч рублей

    Адвокаты Дибровых сделали заявление на фоне новостей об их разводе

    Российский крейсер «Адмирал Нахимов» оценили на Западе

    Российские дети жестоко расправились с жившей у школы собакой

    Названы основные отличия симптомов деменции от проявлений старения

    Россиянам разрешили сдавать дома посуточно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости