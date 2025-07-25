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10:23, 25 июля 2025Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе

Российская актриса Надежда Сысоева снялась в бюстгальтере и мини-юбке
Екатерина Ештокина

Фото: @pride.swm

Российская актриса Надежда Сысоева снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок опубликован в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала перед камерой в ярко-красном наряде, состоящем из бюстгальтера и мини-юбки. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

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Из-под юбки также виднелись трусы из аналогичного материала. В то же время знаменитость распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в июле 40-летняя звезда Comedy Woman прогулялась в микроюбке. Тогда образ Надежды Сысоевой включал в себя коричневый топ на широких бретелях.

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