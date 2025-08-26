Ценности
10:53, 26 августа 2025

42-летняя Анна Седокова снялась в облегающем наряде с глубоким декольте

Певица Анна Седокова снялась в черном облегающем наряде с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде. Соответствующие кадры опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Свой образ она украсила золотым колье и поясом в виде цепи.

Кроме того, певица распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Завершил ее внешний вид макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в августе Анна Седокова прошлась по улице в прозрачном платье с глубоким декольте. Исполнительница была запечатлена в белом прозрачном наряде из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело.

    

