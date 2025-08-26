Мир
07:00, 26 августа 2025МирЭксклюзив

Названы ключевые сферы сотрудничества России и Китая в области ИИ

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Российские ИИ-продукты могут найти применение в Китае
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Om Kamath / Unsplash

Различные продукты в области искусственного интеллекта (ИИ), разработанные российскими компаниями Yandex, Сбер и VK, могут найти применение в Китае. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Сферы применения данных технологий в Китае очень широки, а потенциал данного рынка в Китае огромен», — подчеркнул он, добавив, что особое значение ИИ-продукты могут иметь для проектов умных городов, в здравоохранении и финансовых услугах.

Кроме того, по словам дипломата, Россия и КНР могут содействовать обмену и подготовке кадров в сфере ИИ. Для этого необходимо укреплять академические обмены между научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями, а также реализовывать различные совместные проекты по подготовке специалистов.

Ранее Ханьхуэй рассказал о соперничестве Китая и США в сфере ИИ. По его словам, американская администрация считает КНР главным стратегическим конкурентом в этой области.

