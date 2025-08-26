Аналитики улучшили прогнозы по урожаю российской пшеницы

ЦЦИ: Урожай зерновых и зернобобовых в РФ вырастет на 6,1 процента

В нынешнем сельскохозяйственном году в России валовый сбор зерновых и зернобобовых вырастет на 6,1 процента в годовом выражении и достигнет 132,4 миллиона тонн. Такой консенсус-прогноз подготовили аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Их выводы процитировало издание «Коммерсантъ».

По сравнению с прежними прогнозами ожидания экспертов улучшились. Например, относительно февраля прогноз урожая зернобобовых вырос на 1,2 процента. Что касается пшеницы, то, как полагают в ЦЦИ, ее сбор достигнет 85,8 миллиона тонн. Рост год к году составит почти четыре процента.

В ЦЦИ предсказывают, что совокупный урожай таких масличных культур, как подсолнечник, рапс и соя, имеет шансы вырасти на 11,2 процента и дойти до отметки в 31,6 миллиона тонн.

Между тем в «Совэконе» полагают, что урожай зерновых культур в этом году увеличится на 3,7 процента год к году, до 130,5 миллиона тонн. Для пшеницы рост оценивается в 3,4 процента, до 85,4 миллиона тонн.

В конце минувшей недели вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что с начала года в РФ собрали в общей сложности больше 85 миллионов тонн зерна. Подавляющая часть (более 64 миллионов тонн) пришлась на пшеницу.

