15:41, 22 августа 2025Экономика

В России оценили сборы зерна

Вице-премьер РФ Патрушев: Сборы зерна с начала года превысили 85 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С начала года российские аграрии успели собрать в общей сложности свыше 85 миллионов тонн зерна, из которых подавляющая часть (более 64 миллионов тонн) пришлась на ключевую агрокультуру — пшеницу. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Нынешние темпы сборов и урожайность в целом превышают прошлогодние показатели, отметил заместитель главы правительства. В настоящее время уборка урожая находится в самой активной фазе. Собранных объемов, пояснил Патрушев, уже хватит, чтобы в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка.

Динамика сборов в этом году, добавил он, позволяет рассчитывать на сохранение актуального прогноза по совокупным сборам зерна. По итогам 2025-го показатель ожидается на уровне в 135 миллионов тонн. Что касается пшеницы, то суммарный урожай этой агрокультуры планируется в диапазоне 88-90 миллионов, сообщила ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Если прогноз Патрушева сбудется, сборы зерна в России в 2025-м превысят прошлогодний показатель на несколько миллионов тонн. В этом году, отмечали в Минсельхозе, урожайность зерновых выросла в среднем по стране на 5,5 процента, несмотря на затяжную засуху в южных регионах. Прирост по основным культурам — пшеницы и ячменю — составил 4,9-7,7 процента.

