Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 26 августа 2025Экономика

Анапа загорелась

В Анапе разбушевался лесной пожар
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Мэрия Анапы»

В селе Варваровке в Анапе разбушевался лесной пожар. Об этом сообщает мэрия российского города-курорта в Telegram-канале.

По состоянию на утро вторника, 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В тушении принимают участие 37 единиц техники и более 100 человек, в том числе сотрудники МЧС, «Кубань СПАС», МБУ «Служба спасения», управления гражданской обороны и защиты населения, казачества и других служб. Борьба с пламенем осложнена труднодоступностью местного ландшафта.

Ранее в августе в Крыму произошел природный пожар, охвативший 5,2 тысячи гектаров. Огонь угрожал четырем селам, но его распространение удалось своевременно предотвратить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

    Китай покажет способное ударить по США оружие

    На Украине признали потерю двух сел на границе Днепропетровской области

    Воевавшего против Российской армии наемника из США осудят заочно

    Жена Александра Цекало раскрыла причину похудения

    Названа причина смерти звезды «Склифосовского» Аптовцева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости