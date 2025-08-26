Анапа загорелась

В Анапе разбушевался лесной пожар

В селе Варваровке в Анапе разбушевался лесной пожар. Об этом сообщает мэрия российского города-курорта в Telegram-канале.

По состоянию на утро вторника, 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 гектара. В тушении принимают участие 37 единиц техники и более 100 человек, в том числе сотрудники МЧС, «Кубань СПАС», МБУ «Служба спасения», управления гражданской обороны и защиты населения, казачества и других служб. Борьба с пламенем осложнена труднодоступностью местного ландшафта.

Ранее в августе в Крыму произошел природный пожар, охвативший 5,2 тысячи гектаров. Огонь угрожал четырем селам, но его распространение удалось своевременно предотвратить.