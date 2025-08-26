Силовые структуры
Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

Украинский солдат стал фигурантом дела о терроризме за атаку на российское село
Владимир Седов
Фото: Jim Bourg / Reuters

Старший солдат 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Петровский попал в плен и стал фигурантом уголовного дела по статье 205 («Террористический акт»( УК РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, с января по март 2025 года Петровский, вооруженный автоматом и гранатами, на боевой машине пехоты Bradley многократно вторгался на территорию Курской области. В частности, он атаковал российское село Малая Локня, запугивал мирных жителей и мешал их эвакуации, открывая огонь. Его действия привели к значительному имущественному ущербу местным жителям.

Ранее в Верховной Раде Украины назвали террористами вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ.

